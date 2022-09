Neu im Kino "Mutter": Acht Mal Anke Engelke

Acht Frauen sind es, zwischen 30 und 75 Jahre alt, die in diesem Film aus ihrem Leben berichten. Der besondere Kniff dieser höchst eigenwilligen Versuchsanordnung: Auch wenn wir immer Anke Engelke im Film-Bild sehen und es ihr Mund ist, der sich bewegt, so hören wir aus diesem doch die Originalstimmen besagter acht Frauen. "Die Schauspielerin", so heißt es in der Ankündigung des Films auf der Verleihseite, "integriert die Berichte der Frauen in die lakonische Erzählung über das alltägliche Leben einer Frau und Mutter".