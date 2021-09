Neu im Kino: „Je suis Karl“ Die netten Nazis von nebenan

Ein neuartiger Ideologiecocktail

Christian Schwochow und Thomas Wendrich zeichnen das Bild einer Bewegung, die wie die tatsächlich existierenden Identitären moderne Lifestyle-Trends, nationalen Chauvinismus, Ressentiments und pseudoreligiöse Gruppenerlebnisse zu einem scheinbar neuartigen Ideologiecocktail verrührt. Damit begeistert sie im Film hippe junge Menschen, die einerseits von einer besseren Welt träumen, andererseits aber simple Lösungen für komplexe Probleme suchen.

Ganz anders als Maxi geht der Zuschauer diesen Rechten jedoch nie in die Falle, weil er von Anfang an viel mehr weiß als die zornige, wild in Karl verliebte und von Luna Wedler mit verzweifelter Verve verkörperte Protagonistin. In gewisser Weise ist das eine kleine Schwäche des Films, weil man nie Maxis Überwältigungserfahrung teilen kann, um anschließend umso ernüchterter daraus hervorzugehen.

In einem zweiten Handlungsstrang erfährt man, mit welch perfiden Mitteln Karl und die Gruppe eine Parallelrealität für Maxi zimmern, um ihr die Notwendigkeit des Kampfes gegen einen unsichtbaren und deshalb eben besonders gefährlichen Feind wasserdicht zu begründen. Dass sich der Demagoge Karl auf dem Höhepunkt der Geschichte selbst zum Märtyrer aufschwingen wird, ist schon durch den Filmtitel in Anlehnung an den Ausruf „Je suis Charlie“ vorprogrammiert.

Mit emotionaler Wucht

Den hatte ein vom islamistischen Terroranschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ entsetzter französischer Journalist geprägt. Seitdem wird die Formel in verschiedenen Zusammenhängen als Solidaritätsbekundung mit Gewaltopfern verwendet. Im Film wird er von Karls Leuten pervertiert und gegen erfundene islamistische Attentäter gewendet.

Als Porträt einer fiktiven Gruppierung, die sich aus dem Gedankengut von Parteien wie Front National, PiS, AfD, FPÖ, UKIP, Lega Nord und diversen anderen speisen könnte, entfaltet der Film auch wegen seiner sehr starken Bilder emotionale Wucht. Anschaulich wird die Frage erörtert, ob wir nicht selbst die größten Feinde unserer Demokratien sind, wenn wir bereitwillig populistischen Ideen immer mehr Raum in der sogenannten bürgerlichen Mitte geben. Kurz vor der Bundestagswahl ist das eine brennend wichtige Frage.

Je suis Karl. Deutschland 2021. Regie: Christian Schwochow. Drehbuch: Thomas Wendrich. Mit Luna Wedler, Milan Peschel, Jannis Niewöhner, Azis Dyab. 126 Minuten. Ab 12 Jahren.

Preisverdächtige – vor und hinter der Kamera

Regie

Christian Schwochow, Jahrgang 1978, wuchs in der ehemaligen DDR auf. Sein Filmregie-Studium absolvierte er an der Filmakademie Baden-Württemberg, heute lebt er in Berlin. Für seine Verfilmung von Uwe Tellkamps Roman „Der Turm“ wurde Schwochow 2013 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, „Je suis Karl“ wurde in diversen Kategorien des Deutschen Filmpreises nominiert. Mit dem Thema Rechtsradikalismus hat er sich schon 2016 als Regisseur des Films „Die Täter – Heute ist nicht alle Tage“ über den NSU auseinandergesetzt. 2019 verfilmte er Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“.

Schauspieler

Der 1992 in Krefeld geborene Jannis Niewöhner stand schon als 10-Jähriger in einem „Tatort“ vor der Kamera, scheiterte aber mit 16 an der Aufnahmeprüfung der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Für seine Mitwirkung in Marco Kreuzpaintners Serie „Beat“ wurde Niewöhner 2019 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Luna Wedler, Jahrgang 1999, stammt aus Zürich und debütierte mit 14 Jahren beim Film. In der Instagram-Serie „Ich bin Sophie Scholl“ (SWR/BR) verkörpert Wedler die im Alter von 22 Jahren von den Nazis ermordete Widerstandskämpferin. Schon mehrfach wurde Wedler ausgezeichnet.