Neu im Kino: „Es ist nur eine Phase, Hase“ Liebeswirren und Kugeln im Hintern

Liebeswirren wie im richtigen Leben

Bei Emilia zieht ein sanfter junger Trommler ein, Paul gerät an eine liebestolle Lehrerin – und Herbst hat ein paar urkomische Slapstickszenen zum Fremdschämen mit Jytte-Merle Böhrnsen, die sich für höhere Aufgaben empfiehlt. Emilia und Paul gehen durch Spieleabende, Agenturpartys, Karaoke und Liebeswirren, und am Ende erscheinen ihre drei Kinder vernünftiger als sie selbst. Vergeblich hat Paul versucht, die Kleinen als Verbündete einzuspannen – ihre Loyalität erweist sich als manipulierbar. All das funktioniert wie im richtigen Leben.