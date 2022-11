Neu im Kino Die Filmstarts der Woche

Poetisches Horror-Drama mit Timothée Chalamet

Berlin (dpa) - Nach dem gefeierten Film "Call Me by Your Name" hat Regisseur Luca Guadagnino in "Bones and All" wieder mit Timothée Chalamet zusammengearbeitet. "Bones and All" erzählt von zwei jungen Kannibalen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind und sich ineinander verlieben. Der Film gewann bei den Filmfestspielen in Venedig den Silbernen Löwen für die beste Regie. Es handelt sich um eine Art zartes Horror-Drama voller Blut und Tod, aber auch Liebe und leisen Tönen.

Bones and All, Italien/USA 2022, 130 Minuten, FSK ab 16 beantragt, von Luca Guadagnino, mit Taylor Russell, Timothée Chalamet, Chloë Sevigny, Mark Rylance

"Zeiten des Umbruchs" mit Anthony Hopkins

Berlin (dpa) - Eine persönliche Coming-of-Age-Geschichte präsentiert US-Regisseur James Gray in seinem neuen Film "Zeiten des Umbruchs". Das Drama ist mit Anne Hathaway und Anthony Hopkins prominent besetzt und beschäftigt sich mit dem Amerikanischen Traum - und der Tatsache, dass dieser nicht für alle gleich verheißungsvoll ist.

"Zeiten des Umbruchs" spielt in Queens 1980 kurz vor der Präsidentschaftswahl. Im Zentrum steht der junge Paul Graff, Teil einer gut situierten jüdischen Familie. In der Schule freundet er sich mit Johnny an, einem schwarzen Jungen. Die Beiden hecken in der Schule diverse Streiche aus, die mit der Zeit immer schwerwiegendere Folgen haben. Dabei wird deutlich: Wegen der rassistischen Einstellung von Eltern, Lehrern oder Polizisten sind die Auswirkungen für Johnny deutlich verheerender als für Paul.



Zeiten des Umbruchs, USA/ Brasilien 2022, 115 Minuten, FSK ab 12, von James Gray, mit Banks Repeta, Jaylin Webb, Anne Hathaway, Jeremy Strong, Sir Anthony Hopkins

"Grump - Auf der Suche nach dem Escort" von Mika Kaurismäki

Berlin (dpa) - Wie ein Menschenfeind wirkt der Alte: ewig missmutig, seine Söhne verstoßend, alles Moderne verachtend. Dafür liebt er seinen Ford Escort von 1972. Als er den zu Schrott gefahren hat, fliegt der finnische Landwirt nach Hamburg, um ein Gebrauchtmodell zu kaufen. Dort trifft er nach langer Zeit seinen Bruder wieder. Auf Fahrt durch Deutschland erleben die beiden eine emotionale Reise, die sie erkennen lässt, was im Leben zählt. Das skurrile Wohlfühl-Roadmovie erzählt der Regisseur Mika Kaurismäki etwas plakativ, doch mit Dialogwitz und zwei finnischen Filmgrößen.

Grump - Auf der Suche nach dem Escort, F/D 2022, 109 Min., FSK ab 6, von Mika Kaurismäki, mit Heikki Kinnunen, Kari Väänänen und Rosalie Thomass