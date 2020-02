Neu errichtete Ladenräume in Großbottwar stehen noch immer leer Für Ladenräumlichkeit ist keine Lösung in Sicht

Großbottwar - Die Ortsmitte in Winzerhausen erstrahlt seit der Sanierung in neuem Glanz – doch in den neu errichteten Ladenräumen am frisch angelegten Dorfplatz herrscht weiterhin Leerstand. Dass sich daran vorerst wohl nichts ändern wird, musste Ortsvorsteher Friedrich Link am Donnerstagabend dem Ortschaftsrat verkünden. „Wir hatten Gespräche mit drei Bäckern. Das ist aber leider total im Sand verlaufen. Teils kam auch auf Nachfrage nicht einmal eine Absage“, klagte Link rückblickend. Eine Person, die überlegt haben soll, einen Tante-Emma-Laden einzurichten, sei gar nicht erst zu vereinbarten Terminen erschienen.