Netzwerkausrüster Nokia streicht bis zu 10.000 Stellen

Auf Sicht von 18 bis 24 Monaten sollen von aktuell rund 90.000 Mitarbeitern nur etwa 80.000 bis 85.000 übrig bleiben. Die genaue Anzahl hänge von der Entwicklung der Absatzmärkte in den nächsten zwei Jahren ab. Parallel zum Stellenabbau will Nokia mehr Geld in die Forschung und Entwicklung rund um 5G, digitale Infrastruktur und Cloud-Leistungen stecken.