Netzstabilitätsanlage in Marbach EnBW-Kraftwerk sichert Energiewende ab

Die Versorgungssicherheit verlange eine solche Netzstabilitätsanlage, erklärte Franz Untersteller. Das Land steige Ende 2022 endgültig aus der Kernenergie aus, und spätestens im Jahr 2038 sollen die Kohlekraftwerke abgeschaltet sein. „Es ist für mich nicht einfach, eine Anlage mit fossilen Brennstoffen zu bauen“, sagte Untersteller, doch das sei in der Übergangszeit vertretbar. Der Ausbau von Stromtrassen für die Windenergie aus dem Norden Deutschlands in den Süden stocke – deshalb müsse für die Energiespitzen in Baden-Württemberg eine „Netz-Feuerwehr“ geschaffen werden. „Nichts würde der Energiewende mehr schaden, als wenn der Eindruck entstünde, unsere Energieversorgung würde durch die verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien unsicherer.“ Die Gasturbinenanlage in Marbach soll von 2022 bis 2032 zehn Jahre lang in Betrieb bleiben. Danach soll sie wieder abgebaut werden.