Reaktionen zu VfB Stuttgart gegen FC Bayern München „Der Reklamierarm von Manuel Neuer ist unantastbar!“

Und auch VfB-Präsident Claus Vogt war zufrieden mit der Leistung der Mannschaft.

Ein Knackpunkt des Spiels war mit Sicherheit das nicht gegebene Tor von Philipp Förster, der keine Minute nach dem Ausgleich ins leere Tor der Bayern trifft.

Schiedsrichter Harm Osmers gibt den Treffer erst, schaut sich die Szene dann aber nochmal am TV-Bildschirm an und interpretiert Coulibalys kurzes Ziehen an Neuers Arm als Foul – somit wird dem VfB das Tor doch noch aberkannt. Damit zeigen sich viele VfB-Fans nicht einverstanden:

Und so kommt manch einer zum Fazit:

Am Nikolaustag gastiert der VfB Stuttgart im hohen Norden beim SV Werder Bremen – und mit einer solchen Leistung ist es gut möglich, dass das Team von Pellegrino Matarazzo der Rute entgeht und mit drei Punkten im Sack die Heimreise antritt.