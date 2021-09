Twitterreaktionen zu VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen „Wie dumm kann man sich anstellen? VfB: Ja“

Stuttgart - Es war eine emotionale, hitzige Partie in Stuttgart, als Bayer 04 Leverkusen beim VfB gastierte. Nach einer 2:0-Führung in den ersten 20 Spielminuten schrieben bereits viele Fans der Weiß-Roten den VfB Stuttgart ab und teilten ihre Hoffnungslosigkeit via Twitter mit. Dann die rote Karte für Robert Andrich nach hartem Einsteigen gegen Tanguy Coulibaly – und die spielerische Wende. Trotz optischer Überlegenheit auf dem Platz reichte es für die Schwaben nur zum Anschlusstreffer, Bayer erhöhte später sogar wieder auf 3:1. So hat das Netz die Achterbahn der Gefühle erlebt.