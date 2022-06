Netzreaktionen zu Rammstein in Stuttgart Pyro-Spektakel auf dem Cannstatter Wasen begeistert Fans

Die Freude nach der langen konzertfreien Zeit war groß.

Die Feuershow sorgte für Begeisterung und wurde von vielen für die Ewigkeit festgehalten.

Wenig überraschend: Die Rammstein-Konzerte in Deutschland sind allesamt ausverkauft. Fans, die die Band noch in diesem Jahr sehen wollen, müssen ins Ausland – oder aber Feuershow und Co. aus der Ferne verfolgen, ähnlich wie rund um den Cannstatter Wasen am Freitagabend.