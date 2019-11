Netzreaktionen zu Donald Trump als Rocky „Sehr geehrte Frau Merkel, bitte nehmen Sie sich kein Beispiel daran“

Dieser Nutzerin geht wohl die nackte Haut des vermeintlichen Präsidentenkörpers zu weit.

Sylvester Stallone, dem der Körper ursprünglich gehört, äußerte sich bislang übrigens nicht zu dem Bild. Von prominenter Seite aus meldete sich dafür aber Youtube-Größe „Gronkh“ mit einer Bitte an Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Wort. Sie möge doch so gut sein, sich kein Beispiel an dem US-Präsidenten zu nehmen.

Trump-Anhänger treffen auf Trump-Gegner

Nicht nur unter dem Hashtag Trump, sondern auch direkt unterhalb des Fotomontage-Posts kommentierten viele Nutzer. So platzierte dieser User Trumps Kopf auf einem anderen Boxer-Körper, verpasste ihm ein Vladimir Putin-Tattoo mit der Überschrift „Vlad“ und ließ ihn von der ebenfalls bildbearbeiteten demokratischen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verprügeln. Sein Kommentar: „Photoshop macht Spaß“.

Etwas unter die Gürtellinie trieben es zahlreiche Nutzer, die den tatsächlichen Körper des US-Präsidenten neben die Fotomontage stellten oder mit Barack Obama in Badehose verglichen. Hier versah ein User die Gegenüberstellung mit der Überschrift: „Sein Tinder-Profil vs. wenn er in die Bar kommt.“

Auf der anderen Seite interpretiert Trumps zum Teil passionierte Anhängerschaft das Bild wohl gänzlich anders. Für sie scheint der Fake ein Zeichen der Stärke des Präsidenten zu sein.

Über zu wenig Aufmerksamkeit kann sich Trump also nicht beschweren. Am Donnerstagmittag steht der Beitrag bei mehr als 500.000 Likes, 163.400 Retweets und knapp 130.000 Kommentaren. Zum Vergleich: Sein voriger, selbst verfasster Post, der einen Wahlkampfauftritt von ihm behandelt, hat 105.000 Likes, etwas mehr als 25.000 Retweets und zirka 10.000 Kommentare.