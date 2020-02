Netflix zeigt Anime-Kunst aus dem Studio Ghibli Hayao Miyazakis 8 schönste Filme

Unterbewusstes und ­Mythologie, Traum und Albtraum gehen bei Miyazaki wundersame Symbiosen ein, in der der assoziativen Kraft seiner Motiven entfaltet sich die Welt als magischer Ort, an dem menschliche Vorstellungskraft ihre Flügel ausbreiten darf. Einige Werke aus dem Tokioter Trick-Studio Ghibli, das Miyazaki mit seinem Kollegen Isao Takahata aufgebaut hat, sind nun bei Netflix zu sehen. Wir haben eine Auswahl der acht schönsten zusammengestellt, die der Altmeister selbst gedreht hat – in chronologischer Reihenfolge.