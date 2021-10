Netflix-Erfolgsserie Squid Game: 5 Gründe für den Serienhype

3 „Squid Game“ ist ein ästhetisches Meisterwerk. Die Serie ist perfekt durchgestylt. Die grünen Trainingsanzüge der Spieler, die roten Hoodies der Wächter und die mit geometrischen Figuren verzierten Masken dürften bald schon das Standardoutfit modebewusster Serienhipster sein. Die Schauplätze sind grandios in Szene gesetzt. Das grellbunte Treppenhaus zum Beispiel, das zu den Spielfeldern führt, sieht so aus, als ob M. C. Escher und ein paar Farbeimer in Hogwarts gewütet hätten. Hinter dem Survival-Thriller verbirgt sich ganz große Filmkunst, jede Einstellung ist ein kleines Kunstwerk voller versteckter Bedeutungen. Cineasten dürfen sich über zahlreiche Anspielungen zum Beispiel auf Stanleys Kubricks „2001 – Odyssee im Weltall“ freuen – nicht nur in Form eines Johann-Strauss-Walzers.

4 „Squid Game“ ist eine psychologische Versuchsanordnung. Die Serie gleicht einem Psychotest, erinnert an das berühmte Milgram-Experiment, in dem es darum ging, was Menschen tun, wenn ihnen die Verantwortung für ihr Handeln abgenommen wird, aber auch an Oliver Hirschbiegels Thriller „Das Experiment“, bei dem Versuchsteilnehmer in Wärter und Gefangene unterteilt werden. Die Fragen, die man sich auch als Zuschauer in „Squid Game“ ständig stellt, lauten: Wie weit würde ich gehen, wie schnell würde ich alle Regeln der Zivilisation vergessen, wenn es ums eigene Überleben geht?

5 „Squid Game“ ist eine böse Parabel auf den Kapitalismus. Eine goldgelb leuchtende gläserne Kugel, in die im Verlauf des Spiels mehr und mehr Geldscheine flattern, hängt stets über den Köpfen der verzweifelten Menschen, die um ihr Leben spielen. Es ist der Tanz ums Goldene Kalb – und ein Sinnbild für die falschen Versprechungen, die der Kapitalismus all jenen macht, die kein Geld haben. Denn selbst diejenigen, die sich rücksichtslos den Gesetzen des Marktes anpassen, werden am Ende zu den Verlieren zählen: Denn diejenigen, die das Spiel spielen, werden nie zu den Gewinnern gehören, sondern nur diejenigen, die spielen lassen.

„Squid Game“: Wer steckt dahinter, und wie geht es weiter?

Macher

Der Südkoreaner Dong-hyuk Hwang (50) hat sich die Serie vor zwölf Jahren ausgedacht. Er ist Drehbuchautor und Regisseur aller neun Episoden. Seit Mitte September ist „Squid Game“ bei Netflix verfügbar.

Fortsetzung

Netflix hat eine Staffel zwei offiziell zwar noch nicht in Auftrag gegeben, und Dong-hyuk Hwang sagt, dass er eine Fortsetzung nicht erneut im Alleingang stemmen kann und will, eine zweite Staffel wird es trotzdem geben.