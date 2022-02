Netflix-Serie „The Woman in the House . . .“ Kristen Bell, ein Mord, eine Kasserolle und sehr viel Rotwein

Der Trailer zur Serie

Die Phobie des Tages

An dem schicksalhaften Tag vor drei Jahren regnete es in Strömen. Seither hat Anna panische Angst vor Regen. Immer wieder wird sie auf der Straße zusammenbrechen, nachdem sie von einem Schauer überrascht wurde. Pluvio­phobie nennt sich das.

Requisit des Tages 1

Eine Kasserolle. Anne muss davon sehr viele im Schrank haben, gefühlt ein Dutzend geht im Verlauf der Serie zu Bruch. Und – Achtung, Spoiler – im Finale wird eine ihrer Kasserollen eine entscheidende Rolle spielen.

Requisit des Tages 2

Annas Weinkorkensammlung. Andere Trinker versuchen ihre Sucht zu verheimlichen – Anna stellt sie aus. Die große Glasschale voller Korken bildet das dekorative Zentrum ihrer Küche.

Bingewatch-Faktor

Anna trinkt nicht nur Unmengen an Rotwein, sondern nimmt auch Psychopharmaka. Das macht sie zu einer unzuverlässigen Erzählerin, der man nie so ganz traut. Ständig glaubt man neue Verdächtige zu entdecken – vorausgesetzt, Anna hat sich den Mord nicht nur eingebildet. Und weil die Serie mit ihren acht zwanzigminütigen Episoden kaum länger ist als die meisten Spielfilme, schafft man „The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window“ locker an einem Abend.

Gesamtnote 2

► The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window. Alle acht Folgen sind von diesem Freitag an bei Netflix verfügbar.