Netflix-Serie „Freud“ Achtung Sherlock, hier kommt Sigmund Freud!

Was soll das alles? In Zeiten, in denen US-Präsidenten Untote jagen (der Kinofilm „Abraham Lincoln vs. Zombies“) oder Schriftsteller durch ihre eigenen Horrorstorys irren (die TV-Serie „Gogol“), ist es eigentlich verwunderlich, dass nicht schon früher jemand auf die Idee gekommen ist, den Erfinder der Psychoanalyse zum Profiler zu machen, zu einem Sherlock Holmes des Unbewussten. Schließlich handelt sein Gesamtwerk fast ausschließlich von triebhaftem Verhalten, von Sex- und Gewaltfantasien.