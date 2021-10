Netflix-Miniserie: „Billion Dollar Code“ Wie Google deutsche Hacker beklaut hat

Der Produzent und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg („25 km/h“) und der Regisseur Robert Thalheim („Am Ende kommen Touristen“) haben daraus die vierteilige Netflix-Miniserie „The Billion Dollar Code“ gemacht. In Rückblenden erzählen Carsten Schlüter und Juri Müller ihren Anwälten, wie sie sich als Kunststudent und Hacker im Nachwende-Berlin kennenlernen, der Telekom Forschungsgelder entlocken und Terra Vision realisieren: Menschen sollen am Computer an beliebige Orte der Erde reisen können. Im Jahr 1993 scheint das technisch unmöglich, doch es gelingt. In Kalifornien treffen sie eines ihrer Idole, den coolen Computerentwickler Brian – und vertrauen ihm zu viel an.