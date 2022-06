Netflix-Krise Streaming-Dienst entlässt 300 Mitarbeiter

Nach Jahren in der Erfolgsspur bringen neue Mitbewerber auf dem Streaming-Markt Netflix in Schwierigkeiten. In den USA sind das vor allem Disney+, Peacock (Comcast), Paramount+, sowie HBO Max (Warner Bros. Discovery). Je mehr hochwertige Titel auf diesen Plattformen erscheinen, desto mehr Zuschauer entscheiden sich für einen Wechsel – und Netflix hat wertvolle Inhalte an die Konkurrenz verloren, sämtliche Marvel-Produktionen zum Beispiel gehören Disney und laufen nun auf Disney+.