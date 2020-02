Netflix-Komödie „Isi & Ossi“ Wer küsst besser: Mannheim oder Heidelberg?

„Gar nicht mal so Scheiße die Kacke hier!“

„Isi & Ossi“ ist deshalb nicht nur der erste Netflix-Film, in dem kurpfälzisch geredet wird, sondern auch einer, der eine ziemlich deftige Sprache liebt: „Ossi, du bist so deutsch!“, findet zum Beispiel Ossis Kumpel (Walid Al-Atiyat), „wenn eine Kartoffel einen Lauch fickt, kommst du bei raus.“ Und dann ist da noch Ossis Opa (Ernst Stötzner), der gerade aus dem Knast kommt, dort das Rappen gelernt hat („Ich ficke alle eure Superhelden!“) und keinen Satz ohne Vulgärausdrücke fertig bekommt („Gar nicht mal so Scheiße die Kacke hier!). Wäre so ein Vokabular auch möglich gewesen, wenn nicht Netflix den Film ins Programm genommen hätte, sondern das Öffentlich-Rechtliche ? „Ich weiß nicht, ob ich damit durchgekommen wäre“, sagt Kienle, „wahrscheinlich nicht. Meine Mutter mag so was nicht hören. Und die schaut halt eher ZDF als Netflix.“

Zwar hat Kienle mit „Bad Banks“ gute Erfahrungen mit dem ZDF gemacht, dennoch glaubt er, dass Netflix ihm als Autor und Regisseur mehr Freiheiten gelassen hat. „Andere hätten mir mehr reingeredet, etwa bei der Besetzung. Weil man immer die gleichen Gesichter haben will“, sagt er. „Toll ist auch , dass es bei Netflix unfassbar klare und schnelle Entscheidungsprozesse gibt“, sagt er. An einem Freitag stellte er die Filmidee bei Netflix vor, am Montag hatte er die Zusage, und eine Woche später stand die Finanzierung.

Deutsch ist die Angst vor dem Scheitern

Was Netflix als Gegenleistung will, sind Geschichten, die zwar international funktionieren sollen – „Isi & Ossi“ wird zeitgleich in 190 Ländern veröffentlicht –, die gleichzeitig aber nicht austauschbar sind, die so etwas wie eine nationale Identität erkennen lassen: „Deutsch ist an dieser Geschichte, dass hier alle Angst vor dem Scheitern haben“, sagt Kienle.

Und während sich gerade alle seine Kollegen über den Boom der Qualitätsserien freuen, genießt es Kienle nach „Bad Banks“ auch mal wieder einen Film zu machen: „Natürlich ist es toll, Serien zu machen. Aber es ist auch toll, was zu machen, das ein Ende hat.“ Und dass sagt er, obwohl er weiß, welchen Preis man bezahlen muss, wenn eine Geschichte in anderthalb Stunden fertig erzählt sein muss: „Filme wirken heute ja oft irgendwie banal, weil sie in fünf Minuten einen Handlungsbogen erzählen, der bei ‚Game of Thrones‘ die ganze dritte Staffel in Anspruch genommen hätte.“

Oliver Kienle, „Bad Banks“ und „Isi & Ossi“

Person Der Drehbuchautor und Regisseur Oliver Kienle wird 1982 in Unterfranken geboren. Er studierte zunächst in Würzburg Germanistik, wechselt allerdings 2004 an die Filmakademie Baden-Württemberg. Sein Abschlussfilm, das Jugenddrama „Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung“ (2010), wird mehrfach ausgezeichnet.

Filme und Serien Kienle führt 2013 beim Stuttgarter „Tatort“ „Happy Birthday, Sarah“ Regie, von ihm stammt das Buch für den TV-Film „Auf kurze Distanz“ (2016), er schreibt und inszeniert den Kinofilm „Die Vierhändige“ (2017) und ist seit 2018 Hauptautor der Serie „Bad Banks“.

Termin „Isi & Ossi“ ist von diesem Freitag an bei Netflix abrufbar; die aktuelle zweite „Bad Banks“-Staffel gibt es in der ZDF-Mediathek.