Netflix Diese Serien sind nur noch bis Jahresende verfügbar

How I met your mother

Wer die Serie „How I met your mother” nochmals ansehen möchte oder auf seiner Liste vorgemerkt hat, sollte sich beeilen: Diese Serie ist nämlich ab Januar 2022 nicht mehr auf der US-amerikanischen Streamingplattform verfügbar. In der Sitcom erzählt Ted (Josh Radnor) seinen Kindern über neun Staffeln hinweg in Form von Flashbacks von seiner abenteuerlichen Suche nach deren Mutter.