Nena-Konzert in Berlin Sängerin wettert bei Auftritt gegen Corona-Maßnahmen

Viele Konzertbesucher jubeln und applaudieren

Auch nach diesen Aussagen macht Nena ihrem Ärger über die Maßnahmen weiter Luft. „Gestern war Christopher Street Day, und es war völlig okay, dass 80.000 Leute eng aneinander auf der Straße waren. Also schaltet mir den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter“, brüllt die Sängerin in ihr Mikrofon. „Ich hab die Schnauze voll davon.“ Wie man in dem Video erkennt, bekam Nena dafür von vielen ihrer Fans Jubel und Beifall. „Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen“, wettert sie weiter und erhält dafür wieder viel Zustimmung vom Publikum. Schließlich kam laut dem Tagesspiegel aber Nenas Freund Philipp Palm auf die Bühne und bat die Menge, zurück in die Cubes zu gehen, damit das Konzert nicht abgebrochen werden müsse.