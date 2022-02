Negativzinsen Hoffnungsschimmer für Sparer

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie lege ich mein Geld richtig an?

Die BW-Bank stellte auf Anfrage klar, dies bedeute nur, dass der Kunde aus einem positiven EZB-Einlagezins keinen Anspruch auf Habenzinsen in gleicher Höhe ableiten könne. Die Habenzinsen orientierten sich am Markt, bei Tagesgeldkonten beispielsweise am Ein-Monats-Euribor. Der Euribor ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem Banken einander Geld leihen – beim Ein-Monats-Euribor für entsprechend kurze Zeit. Aktuell ist auch der Euribor negativ.

Krieg in der Ukraine schmälert Chancen auf schnelle Änderung

Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 10. März. Angesichts der hohen Inflationsrate signalisierte die Notenbank zuletzt Bereitschaft zur Änderung ihrer lockeren Geldpolitik. In einem ersten Schritt wird sie aber nur über ein Absetzen der Geldspritzen beraten, mit denen sie seit Jahren die Konjunktur päppelt. Die EZB kauft dazu Staatsanleihen und andere Wertpapiere – möglich, dass die Notenbank im März ein Datum für eine Einstellung des Kaufprogramms nennt.

Zinserhöhungen wären erst nach Ablauf des Programms denkbar, wie EZB-Chefin Christine Lagarde auf ihrer jüngsten Pressekonferenz im Februar erklärte. An den Finanzmärkten löste dies Spekulationen aus, der Einlagezins könnte noch in diesem Jahr in zwei Schritten auf null steigen. Mit dem Krieg in der Ukraine wird dieses Szenario allerdings wieder unwahrscheinlicher.