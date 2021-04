Neckarsteg in Marbach Sorge um Wirte wegen Brückenschließung

Ernüchterndes Ergebnis

Wanner erinnerte daran, dass die Arbeiten eigentlich schon im vergangenen Jahr über die Bühne gehen sollten. Seinerzeit seien aber die Angebote der Firmen zu schlecht gewesen, sodass man zunächst nur ein Tragseil erneuern ließ. In dem Punkt war aus Sicherheitsgründen Eile geboten. Die restlichen Arbeiten sollten neu ausgeschrieben werden, was in der Zwischenzeit auch geschehen ist. Mit dem ernüchternden Ergebnis, dass auch dieses Mal die Preise über der Kalkulation lagen. Der Auftrag sei in dem Terrain schwierig zu erledigen und damit unattraktiv, habe es auf Nachfrage geheißen, erklärte Wanner. „Die Firmen reißen sich also im Augenblick nicht darum. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen“, sagte er. Deshalb sei auch nicht zu erwarten, in einer etwaigen dritten Runde ein besseres Angebot zu bekommen. Die Verwaltung schlug vor dem Hintergrund vor, die Arbeiten zu vergeben, auch wenn damit der Haushaltsansatz für diesen Posten überschritten wird. Die Gemeinde Benningen, die bei dem Projekt finanziell mit im Boot sitzt, sei damit einverstanden, betonte Wanner.