Neckarschifffahrt Schleuse defekt: Schiffe stundenlang im Stau

Pleidelsheim - Weil sich das untere Tor der Pleidelsheimer Neckarschleuse am Samstagabend verkantet hatte, musste die Schifffahrt rund um die Schleuse am Wochenende teilweise gestoppt werden. „Es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück“, sagt Walter Braun, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Neckar. Bei dem betroffenen Tor handele es sich um einen „sehr diffizilen hydraulisch-mechanischen Antrieb“. Die zuständige Rufbereitschaft war deshalb nicht in der Lage, das Schleusentor schnell zu reparieren. Sie hätte lediglich ein in der Schleuse gefangenes Schiff befreien können, erklärt Walter Braun. So musste die komplette Schleuse von Samstagabend an für den Schifffahrtsverkehr vorerst gesperrt werden.