Neckar-Schifffahrt Nicht immer alles im Fluss

Nicht so entspannt war in den vergangenen Wochen immer mal wieder die Arbeit der Marbacher Stadtführerin Elke Evert. Normalerweise kommt die MS Wilhelma aus Richtung Stuttgart um 13.45 Uhr in Marbach an. Zuletzt habe es aber immer wieder Verspätungen von bis zu 30 Minuten gegeben. „Das ist sehr ärgerlich, wenn die Tour ab 14 Uhr geplant ist“, sagt Evert. Zudem hat die Zahl der Tagesgäste, die mit dem Schiff in Marbach ankommen und sich für eine Führung angemeldet haben, extrem zugenommen, da kaum noch Gäste mit dem Reisebus in die Schillerstadt kommen. „Vor Corona war der Anteil der Busgäste mit Abstand am größten. Jetzt kommen viele mit dem Schiff, und da sollten die Zeiten dann auch verlässlich sein“, sagt Evert.