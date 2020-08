NBA Playoffs: Mavericks verlieren deutlich gegen Clippers

In der Serie steht es nun 3:2 für die Clippers um Paul George (35 Punkte) und Kawhi Leonard (32), denen nun ein weiterer Sieg zum Einzug in die zweite Runde reicht. Kleber kam in 28 Minuten auf ordentliche 12 Punkte, 4 Rebounds und 1 Vorlage. Doncic (22/8/4) verpasste ähnlich gute Werte wie bei seiner Gala-Vorstellung am Sonntag und konnte den erneuten Ausfall seines Partners Kristaps Porzingis nicht kompensieren. Der Lette hatte bereits im Spiel zuvor wegen einer Knieverletzung gefehlt.