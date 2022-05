NBA Playoff-Auftakt: Mavericks mit Niederlage in Phoenix

Lautstarke Suns-Fans

"Maxi und Luka haben uns in der ersten Halbzeit am Leben gehalten. Wir hätten auch 30 hinten liegen können. Wir brauchen einfach jemanden, der an der Party teilnimmt", kritisierte Mavericks-Trainer Jason Kidd. "Wir müssen besser darin sein, miteinander zu reden. Da haben wir einen richtig miesen Job gemacht heute", sagte Kleber und sprach davon, dass sich die Mavericks in der ersten Halbzeit von der Lautstärke in Phoenix einschüchtern ließen.