NBA Ohne LeBron James: Mögliche Hauptdarsteller der Playoffs

Stephen Curry:

Zwei Jahre lang fehlten die Golden State Warriors in den Playoffs, nun ist das Team, das von 2015 und 2019 fünfmal in Serie in den Finals stand und den Titel in dieser Zeit dreimal holte, wieder dabei. Sollte es zum insgesamt siebten Titel für die Warriors reichen, dann weil der zuletzt wegen einer Fußverletzung noch fehlende beste Drei-Punkte-Werfer der NBA-Geschichte wieder gesund ist und Topleistung abliefert. Curry gab sich optimistisch, bald eingreifen zu können.