NBA Lakers mit Schröder wieder auf Kurs

Beim 117:91 kam der 27 Jahre alte Basketball-Profi aus Braunschweig am Sonntag (Ortszeit) auf zwölf Punkte, drei Rebounds und sechs Vorlagen. Schröder überzeugte wie schon bei seinem Comeback am Freitag gegen die Portland Trail Blazers mit Übersicht und Aggressivität in der Verteidigung. Er hatte zuvor auf der Corona-Liste der NBA gestanden und vier Spiele verpasst - die die Lakers allesamt verloren.