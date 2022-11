NBA James überragt: Lakers gewinnen auch bei Spurs

Die Spurs kassierten ihre achte Niederlage in Serie und waren am Ende stark dezimiert. Die Starter Jakob Pöltl und Jeremy Sochan verletzten sich bereits in der ersten Halbzeit, Zach Collins wurde Ende des dritten Viertels des Feldes verwiesen, nachdem er Russell Westbrook mit einem harten Foul eine Platzwunde zugefügt hatte. Die Lakers gewannen zum fünften Mal in den vergangenen sechs Spielen, liegen wegen ihres katastrophalen Saisonstarts aber weiter auf dem drittletzten Platz der Western Conference.