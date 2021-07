NBA-Finals Chris Paul mit 36 Jahren endlich auf der ganz großen Bühne

Die von Paul angeführten Suns sind dagegen das Überraschungsteam der Saison, bezwangen nacheinander die Lakers, die Denver Nuggets und dann auch Titelaspirant Los Angeles Clippers. Auf Routinier Paul, der nach schwierigen Jahren in New Orleans, Los Angeles, Houston und Oklahoma City nun endlich das perfekte Team gefunden hat, wird es in den Endspielen ankommen. Die längere Pause hilft ihm dabei: "Jeder freie Tag tut gut und wir haben die Möglichkeit, uns ein wenig auszuruhen, bevor es wieder losgeht."

Paul verlängerter Arm des Trainers

16,4 Punkte, 8,9 Assists und 4,5 Rebounds gelangen Paul bislang im Schnitt in den Playoffs - auch eine Schulterverletzung zum Beginn und eine coronabedingte Pause in den Conference Finals konnten ihn und seine Suns nicht bremsen. Gegen die Clippers, seinen Ex-Club, erzielte er im sechsten Spiel der Conference Finals mit 41 Punkten seinen Playoff-Karrierebestwert, trotz mehrerer angerissener Bänder in seiner rechten Hand.

Als Dirigent überträgt Paul die Ideen von Trainer Monty Williams aufs Spielfeld. Als geniale Partner hat er Devin Booker und Deandre Ayton an seiner Seite, die mit ihren Fähigkeiten ideale Abnehmer für Pauls Zuspiele sind. Phoenix hat in der Finalserie zunächst Heimvorteil und wäre auch in einem fünften oder siebten Spiel Gastgeber. Die beiden Begegnungen in der Hauptrunde gegen die Bucks entschieden die Suns jeweils mit einem Punkt Vorsprung für sich.

