NBA Doncic überragend: Lakers retten sich zu zweitem Saisonsieg

Gegen die Utah Jazz holten die Mavs am Mittwochabend ein 103:100 - Kleber verteidigte den letzten Fehlwurf der Jazz und Doncic sammelte 33 Punkte. Der erst 23 Jahre alte Slowene kam nun in jedem der ersten sieben Saisonspiele auf mindestens 30 Zähler - das war vor ihm nur zwei anderen Spielern in der NBA-Geschichte gelungen. Der letzte davon war der große Wilt Chamberlain in der Saison 1962/1963.