NBA Sieben Dreier, 43 Punkte: Curry emotional bei Warriors-Sieg

"Es wurde viel geredet in den vergangenen 48 Stunden, wie wir in diese Serie zurückfinden können", sagte Curry noch schwer atmend im noch Minuten zuvor ohrenbetäubend lautem TD Garden in Boston. "Es ist verrückt, aber ich denke, wir können noch etwas besser spielen." Die Bedeutung des Erfolgs betonte er auch mit etwas Abstand auf der Pressekonferenz: "Das bedeutet alles, wenn man sich die Dringlichkeit bewusst macht, uns in dieser Serie am Leben zu halten und etwas Momentum auf unsere Seite zu kriegen."