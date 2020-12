Nazi-Drama im ZDF: „Ein Dorf wehrt sich“ Den Barbaren widerstehen

Stuttgart - Franz und Sepp sind ziemlich beste Freunde, aber auch sehr verschieden – was sich zeigt, als 1938 die Nazis Österreich und auch das Dorf Altaussee übernehmen. Während der lebensfrohe Schuster Franz heimlich die Partisanen in den Bergen versorgt, hat sich der eigenbrötlerische Fischer Sepp drängen lassen, in die Partei einzutreten. Die beiden verkörpern also ein Grunddilemma in Diktaturen in dem TV-Spielfilm „Ein Dorf wehrt sich“ der österreichischen Filmregisseurin Gabriela Zerhau.