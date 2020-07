Naya Rivera seit Mittwoch vermisst Bei Suche nach „Glee“-Star Leiche entdeckt

Los Angeles - Bei der Suche nach der vermissten Schauspielerin Naya Rivera haben die Einsatzkräfte eine Leiche entdeckt. Der Leichnam werde derzeit aus einem See in Kalifornien geborgen, teilte der zuständige Sheriff per Kurznachrichtendienst Twitter mit und kündigte eine Pressekonferenz für den Nachmittag (Ortszeit) an. Dass es sich um die Leiche der seit Mittwoch als vermisst geltenden „Glee“-Schauspielerin handelt, wurde zunächst nicht bestätigt.