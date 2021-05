Naturschutzgesetz Unionsfraktion pocht auf Änderungen am Insektenschutzpaket

Wohnraum für Berufsstarter

Tiny-Häuser-Projekt in Erdmannhausen wird vertagt

Eigentlich wollte der Erdmannhäuser Gemeinderat am Donnerstagabend das Thema Tiny-Häuser vertiefen. Es wurde jedoch von der Tagesordnung genommen und soll in größerem Rahmen auf der Bauklausur am 26. Juni behandelt werden.