Naturschutz Marteria spürt "Hansa-Frosch" im Amazonas auf

Wie man in dem Film erfährt, gibt es den "Hansa-Frosch" nur noch in einem wenige Hektar großen Waldgebiet. "Wenn dieser Wald weg ist, gibt's ihn nicht mehr", sagte Laciny. Wenn man etwas Kleines schützen könne, könne man auch etwas Großes schützen. Deshalb sei der Frosch ein Symbol für ihn. Zusammen mit "Plant for Future" will er den Wald kaufen. "Plant for Future" sammelt nach eigenen Angaben im Internet auf spielerische Weise Geld, um Bäume zu pflanzen, aber auch Wälder zu kaufen, um sie zu schützen.