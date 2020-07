Naturprojekt in Steinheim Lebensraum für Rebhuhn und Co.

Die Krux: Für die Förderung braucht es nicht nur eine mindestens zwölf Meter breite Fläche, sondern guten Boden ohne nahe Bäume. Der Landwirt kann also kein weniger attraktives Land verwenden. Er muss an die Filetstücke ran. Doch durch den finanziellen Ausgleich ist dies zu verkraften – abhängig davon, wo der Preis für Weizen und Co. steht. Die Teilnahme am Programm ist auf fünf Jahre festgelegt. Im Kreis sind bislang zwölf Landwirte auf den Zug aufgesprungen, die 25 Blühbrachen kommen auf 16,4 Hektar. „Dass es so gut angelaufen ist, ist ein Erfolg. Das reicht aber lange nicht aus“, sagt Dirk Hadtstein, LEV-Geschäftsführer im Kreis, der mit Eberhard Zucker vom Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg und Peter Ulmer von der Kreisjägervereinigung überlegt hatte, wie das Projekt „Allianz für Niederwild“ auf die lokale Ebene heruntergebrochen werden kann. Was dann ins Projekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“ mündete.