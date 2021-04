Naturprojekt in Kleinbottwar Eine Streuobstwiese mit Vorbildcharakter

Ökologisch bedeutsame Fläche

Die Wahl für das Pilotprojekt fiel auf die Streuobstflächen rund um die Kleinbottwarer Eichhälde. „Wir wollen hier Erfahrungen für künftige Streuobstkonzepte im ganzen Landkreis sammeln“, erklärte LEV-Geschäftsführer Dirk Hadtstein am Dienstag im Gemeinderat der Urmenschstadt. Dass man ausgerechnet dieses Gebiet zwischen dem Ortsrand von Kleinbottwar und dem Wald am Forsthof untersuchen ließ, ist natürlich kein Zufall. Es handelt sich um eine ökologisch besonders bedeutsame Fläche, hob Biologin Franziska Langenholt hervor, die mit der Erstellung des Konzepts beauftragt worden war. Die Areale auf den rund 27 Hektar würden überwiegend gut gepflegt. Der Fachfrau sind aber auch Probleme aufgefallen. So dominierten alte Hochstämme mit Höhlen und Totholz. „Das ist sehr gut für die Ökologie und die Biodiversität, aber es fehlen einfach die mittelalten und jungen Hochstämme“, konstatierte sie. Sterben also die betagten Bäume einmal ab, fehlt es an gleichwertigem Ersatz. Ein anderes Manko aus Sicht der Biologin ist die zu hohe Dichte an Bäumen. Das erschwere die Pflege der Flächen. Zudem werde der Untergrund verschattet, worunter dann die Artenvielfalt leide. Stellenweise werde überdies zu früh und zu häufig gemäht.