Die „Flammensäulen“ sind schon aus der Antike bekannt. Im Jahre 1966 wurde in Japan solch ein Vorkommnis zum allerersten Mal bildlich festgehalten. In der Ortschaft Matashiro knipste ein Mann ein Foto von dem seltsamen Leuchten, das er beobachtete. Dann bebte überraschend die Erde. 2010 ging es zwei Männern in der Nähe der chilenischen Stadt Talca nicht anders. Die Dachkamera des Autos der beiden zeichnete die Blitze auf bevor kurz darauf ein Erdbeben folgte.