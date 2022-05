Naturphänomen über Deutschland So lief die Mondfinsternis ab

Es war ein Spektakel für Frühaufsteher: An diesem Montag konnten Himmelsgucker eine totale Mondfinsternis beobachten - wenn auch nicht überall in Deutschland. Denn mancherorts verschwand der Erdtrabant bereits im Südwesten hinter dem Horizont, bevor er vollständig in den Erdschatten eintauchte. So konnten Beobachter teils nur eine partielle Mondfinsternis verfolgen, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Und auch das Wetter machte Neugierigen teilweise einen Strich durch die Rechnung.