Naturgewalt Zahl der Toten durch Erdbeben in China steigt auf 46

Peking - Die Zahl der Todesopfer infolge des Erdbebens in Südwestchina ist auf 46 gestiegen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, 16 weitere galten noch als vermisst, wie das Parteiorgan "Volkszeitung" am Dienstag berichtete. Die Erdstöße am Montag hatten die Stärke 6,8 erreicht. Besonders betroffen war der Kreis Luding gut 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.