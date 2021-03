Naturfreunde müssen in Steinheim geduldig sein Die Suche nach dem Rebhuhn fordert Geduld

Steinheim - Mit wetterfester Kleidung, einer Uhr, Fernglas sowie mit Taschen- oder Stirnlampe ausgestattet haben sich am Mittwochabend ein gutes Dutzend Menschen auf dem Parkplatz vor dem Steinheimer Freibad eingefunden. Sie alle zeigten sich motiviert, um an der nunmehr zweiten Rebhuhnzählung teilzunehmen. Das Monitoringprojekt wird von der Wildforschungsstelle in Kooperation mit dem Landesjagdverband seit 2018 organisiert. Dirk Hadtstein, Geschäftsführer beim Landschaftserhaltungsverband, René Greiner vom Landesjagdverband sowie Eric Hirsch, bei der Stadt Steinheim zuständig für Umwelt- und Naturschutz, begleiteten die abendliche Aktion. Die Premiere dazu fand in Steinheim – exakt taggenau – bereits vor einem Jahr statt. Ausgebremst wurden die Tier- und Naturfreunde dann jedoch vom Coronavirus, das ein zweites Treffen verhinderte.