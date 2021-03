Naturausgleich in Marbach Mit Ach und Krach zu neuen Gewerbeflächen

Die Fachplanerin Irene Höfle führte zunächst aus, dass man durchaus das eine oder andere im direkten Umfeld des Plangebiets erreichen konnte. So wurden im vergangenen Jahr als Vorgriff schon 120 Wechselkröten umgesiedelt. Für die Amphibien waren eigens Teiche aus Beton angelegt worden. Zudem seien beispielsweise Zauneidechsen eingesammelt und in einem neuen Biotop wieder ausgesetzt worden, sagte Höfle. Dann musste der Blick aber schon geweitet werden. Um den Eingriff in die Umwelt zu kompensieren, sollen 2022 am Rielingshäuser Sulzbach Nasswiesen wiederhergestellt werden, also eine Renaturierung erfolgen. Doch selbst das wird nicht reichen, wie Höfle erklärte, sodass man sich nun bei Grünprojekten andernorts beteiligt – was über eine Flächenagentur ermöglicht wird. Zum einen forciert man die Anlage von Streuobstwiesen in Schwieberdingen. Zum anderen steigt man in Burgstetten in ein bereits realisiertes Vorhaben ein. Dabei war es ebenfalls darum gegangen, auf Ackerland Streuobstwiesen zu entwickeln.