Natur im Bottwartal Der Traum vom ersten See der Stadt

Prüfung schon erfolgt

Doch die Großbottwarer Hauptamtsleiterin Mona Trinkner will keine falschen Hoffnungen wecken. „Wir haben das schon prüfen lassen“, betont sie. Das Ergebnis sei auch präsentiert worden. Der Tenor: Die Idee von Link lässt sich nicht mit den Vorgaben in Einklang bringen. Das Ingenieurbüro, das von der Stadt eingeschaltet worden war, verweist konkret auf die EU-Wasserrahmenrichtlinie, in der die Längsdurchgängigkeit von fließenden Gewässern als Ziel verankert sei. „Diese gewässerökologische Längsdurchgängigkeit wird vor allem durch Querbauwerke im Gewässer beeinträchtigt. Beim Neubau von Hochwasserrückhaltebecken werden deshalb heute Trockenbecken mit ökologisch durchgängigen Auslassbauwerken realisiert“, teilten die Fachleute mit. Bedeutet vereinfacht ausgedrückt: Man darf an der Stelle am Stockbrunnen kein künstliches stehendes Gewässer schaffen, weil es sich dabei quasi um ein Querbauwerk handeln würde. Und eben solche Querbauwerke sind tabu, weil sie die Längsdurchgängigkeit eines fließenden Gewässers – in dem Fall der Kleinen Bottwar und des Wünstenbachs – beeinträchtigen würden.