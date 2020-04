Natürliche Eierfarben im Selbstversuch Kurkuma begeistert, Rote Bete enttäuscht

Zunächst mal die Zutaten. Kurkuma habe ich sowieso im Haus, allerdings in Pulverform. Und das, habe ich schon letztes Jahr zu Ostern ausprobiert, schwimmt gerne oben. Also muss eine Kurkumawurzel her. Zum Glück lese ich vorher nach, dass man zum Schälen unbedingt Handschuhe anziehen sollte. Sonst hätte ich jetzt gelbe Finger wie ein Kettenraucher. Heidelbeeren wandern ebenfalls in den Korb. Rote Bete und Spinat einzukaufen kostet mich Überwindung, weil das die beiden einzigen Gemüsesorten sind, die ich wirklich nicht mag. Ich entscheide mich daher nur für die Rote Bete – vorgekocht.