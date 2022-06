Nations League Wieder zwei Haaland-Treffer: Norwegen gewinnt gegen Schweden

Der künftige Stürmer von Manchester City markierte in Oslo bereits in der 10. Minute das erste Tor zum 3:2 (1:0)-Erfolg. Den zweiten Treffer erzielte der 21-Jährige in der 54. Minute per Handelfmeter, nachdem der deutsche Schiedsrichter Harm Osmers nach Videobeweis auf Strafstoß entschieden hatte.