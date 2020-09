Nations League Anreise aus Risikogebieten: Löws Zwiespalt vor Neustart

"So eine Situation hat es noch nie gegeben. Die Spieler kommen von der Champions League. Die Saison geht weiter. Dass wir Länderspiele haben, bevor die Bundesliga begonnen hat, gab es die letzten Jahre auch nicht", sagte der Bundestrainer. Der Neustart in der Nations League mit reizvollen Spielen gegen Spanien am Donnerstag in Stuttgart und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz wird fast zur sportlichen Nebensache.