Nations League Frankreich gegen Belgien auf "der guten Seite des Wahnsinns"

101 Tage nach der EM-Schmach gegen die Schweiz - als die Franzosen bis zur 81. Minute 3:1 führten und im Elfmeterschießen verloren - meldete sich der Weltmeister damit beeindruckend zurück und trifft nun am Sonntag (20.45 Uhr/ARD und DAZN) in Mailand im Finale auf Spanien, das zuvor am Mittwoch Europameister Italien 2:1 besiegt hatte. "Das ist der Fußball, den wir lieben", sagte Trainer Didier Deschamps nach der verrückten Partie. "Wenn du auf der guten Seite des Wahnsinns bist, ist es großartig. Im Sommer waren wir auf der schlechten Seite."