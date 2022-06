Nations League Flick hat "Qual der Wahl" bei der Aufstellung gegen Italien

"Ich konnte heute sehen, dass alle richtig motiviert sind", sagte Flick nach dem Abschlusstraining, das noch in Herzogenaurach stattfand. "Das hat uns gezeigt, dass es nicht so einfach ist, auszuwählen. Letztendlich ist das ein gutes Zeichen, dass man die Qual der Wahl hat", sagte er über das Personal. Flick kann dabei auf 25 Nationalspieler setzen: 22 Feldspieler und drei Torhüter waren in Herzogenaurach beim Abschlusstraining für die Partie in Bologna im Einsatz. Der DFB-Tross fliegt am Nachmittag von Nürnberg aus nach Italien, wo am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im Stadio Renato Dall'Ara gespielt wird.