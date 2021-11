Nationaltier Malaysia-Tiger könnte in zehn Jahren ausgestorben sein

Staatsmedien zufolge leben derzeit noch höchstens 200 malaysische Tiger (Panthera tigris jacksoni) in freier Wildbahn - dabei sind sie das Nationaltier des südostasiatischen Landes. Die Art werde voraussichtlich in fünf bis zehn Jahren komplett ausgestorben sein, so Junaidi im Parlament. Um dies noch zu verhindern, würden Schutzprojekte für die Tiere jetzt deutlich ausgebaut. Der Malaysia-Tiger ist eine Unterart des Tigers.